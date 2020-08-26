Лавров и Мнацаканян провели переговоры по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровом. Во время общения дипломатов поднимался вопрос кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в МИД Армении.

Стороны говорили о том, каким образом можно урегулировать ситуацию в регионе. Аналогичная беседа сегодня запланирована между Лавровым и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.