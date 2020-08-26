Антипов рассказал об «исчезающих доказательствах» в деле MH17

Некоторые доказательства в деле о крушении малайзийского «Боинга», указывающие на то, что причиной трагедии стала не мифическая ракета «Бук», а взрыв в кабине пилотов, исчезли с места крушения, и остались только на самых первых фотографиях.

Об этом в среду, 26 августа, сообщает телеканал «Царьград», приводя слова независимого технического эксперта Юрия Антипова, который обратил внимание на исчезновение с места трагедии ряда важных вещественных доказательств.

«Уже писал, что на место крушения (рейса МН17) быстро прибыли информированные об истинной причине трагедии «очумелые ручки», — напомнил Антипов в очередной части своего расследования.

В предыдущих частях Антипов наглядно доказал, что причиной крушения лайнера стал взрыв внутри кабины, а не «мифический Бук». Также он указывал на то, что пилот уже в кабине переобулся во время полета в более удобную обувь. И не успел сменить ее обратно, когда на борту произошло ЧП.

В новой части расследования Антипов указывает на кресло капитана воздушного судна (КВС), которое было обнаружено на месте крушения сломанным, почти разорванным.

«Из-за нахождения около эпицентра взрыва, раздавшегося в левой приборной консоли, давление от ударной волны на тело пилота и спинку кресла было настолько большим, что очень прочная конструкция кресла просто переломилась», указывает технический эксперт.

Также он отмечает, что находившееся всего в метре кресло второго пилота после падения на землю осталось целым, его спинка не отвалилась.

При этом тот факт, что в момент крушения второй пилот был пристегнут к своему креслу, указывает на то, что именно он управлял самолетом. Однако ни на его теле, ни на теле капитана воздушного судна, ни на креслах нет множества следов, которые неизбежно появились бы в случае попадания в кабину «мифического Бука». В то же время в кресле КВС есть только одна пробоина, размер которого никак не соотносится ни с одним из возможных поражающих элементов ракеты «Бук».

«А с учетом легкого рикошета по торцу подушки кресла становится очевидным, что летел осколок с верхней части левой приборной консоли, но никак не слева сверху над кабиной», — подчеркивает эксперт.

Все эти вещественные доказательства, добавляет Антипов, исчезли с места падения самолета, и теперь доказательством того, что они существовали остаются только самые первые сделанные там фотографии.

«Уже писал, что на место крушения быстро прибыли информированные об истинной причине трагедии «очумелые ручки», которые, например, достали тягу из остекления кабины. Зачем достали? А чтобы скрыть доказательство, что эта тяга пробила стекло изнутри и вышла наружу в момент ЧП. А это мог сделать только внутренний взрыв», — подчеркнул технический эксперт.

Напомним, пассажирский «Боинг-777» «малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины, где к тому времени уже несколько месяцев продолжался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и ополченцами Донбасса. Киев, который, по неясным до сих пор причинам, не закрыл для гражданской авиации небо над зоной боевых действий, поспешил возложить ответственность на ополченцев ДНР, заявив. что те сбили пассажирский борт ракетой российской «Бук». Донецк и Москва отвергли все обвинения в свой адрес, неоднократно указывая на явные противоречия в данных обвинениях. Однако созданная Нидерландами Совместная следственная группа, куда была приглашена украинская сторона, не не принята Россия, закрывает глаза на аргументы Москвы.