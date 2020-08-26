Петербург потратит на продление нескольких улиц почти миллиард рублей

Продолжение проспекта Маршала Блюхера и развитие дорожной сети в промзоне Ржевка обойдется бюджету Санкт-Петербурга в 970 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Смольный планирует выбрать подрядчика для реализации проекта до конца текущего месяца. Начало проспекта Маршала Блюхера будет продлено до Индустриального проспекта, а окончание — до пересечения с улицей Коммуны. В проекте также указано, что улица Потапова будет расширена от шоссе Революции до проспекта Маршала Блюхера. Там появятся трамвайные пути для соединения с линией на проспекте Наставников.

Петербургский "Водоканал" ранее сообщил, что реконструкция канализационного трубопровода завершена. Перекресток Рыбинской улицы и набережной Обводного канала теперь защищен от затопления при сильном дожде. План по реконструкции ведомство разработало по поручению губернатора Александра Беглова, сообщает 78.