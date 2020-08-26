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12:25   26 Августа 2020
Происшествия

Житель московской пятиэтажки перепутал взрыв с землетрясением

Житель московской пятиэтажки перепутал взрыв с землетрясением

Взрыв в пятиэтажном доме прогремел на западе Москвы. Здание тряхнуло с такой силой, что один из его жителей подумал, что началось землетрясение.

Мужчина по имени Владимир рассказал телеканалу "360", что спал в своей квартире, когда раздался грохот. В итоге он сразу же проснулся.

"Дом подпрыгнул, подумал, что землетрясение. Услышал сирены, Выглянул в окно — идет дым", — отмечает собеседник издания.

По словам москвича, он быстро вышел из здания и отогнал от него машину. Разрушений, вспоминает Владимир, не было. Пламя пожара огнеборцы быстро потушили. Проживающих во взорвавшейся квартире Владимир не знает. Мужчина отметил, что не знакомился с соседями.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 55 квадратных метров. В доме 1961 года постройки проживали около 500 человек, около 20 из них эвакуировали. Обстоятельства взрыва проверяет прокуратура.

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Автор: Илья Романович
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