Руководитель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж сбежал из собственной резиденции в Ливии, испугавшись массовых протестов. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По последней информации, политическая ситуация в Ливии складывается не лучшим образом. Жители Триполи в очередной раз вышли на митинг против режима Сарраджа. Возмущенные демонстранты отправились к резиденции главаря ПНС, чтобы потребовать от него ответов.

Лидер террористического "правительства" не стал разговаривать с горожанами и покинул свою виллу в сопровождении охраны. Саррадж отправился на аэродром Митига, который переоборудован в турецкую военную базу, отмечается в статье ФАН.