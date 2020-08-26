Макаренко призвал дать отпор интернет-колонизаторам из Facebook

Социальная сеть Facebook согласилась выплатить Франции налоги и штрафы в размере 104 миллионов евро. Финансовый журнал Capital сообщает, что соцсеть не доплатила указанную сумму французскому налоговому органу еще с 2018 года.

«Facebook будет платить все больше налогов во Франции, и это нормально. Во многих отношениях Facebook теперь также является французской компанией, так что это было необходимо, чтобы изменить нашу систему налоговой декларации. Это был вопрос справедливости», — заявил управляющий директор французского отделения Facebook Лоран Солли.

При этом американская социальная сеть по-прежнему игнорирует штраф со стороны России в четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Мировой суд Таганского района Москвы отмечал, что Роскомнадзор уже несколько раз отправлял официальные обращения в Facebook с требованием выплатить штраф, однако все письма остались без ответа.

Политик и общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что подобная политика «двойных стандартов» со стороны Facebook показывает отношение соцсети к России. Интересы западных стран и «коллег» по НАТО всегда стояли в США на первом месте.

«В Facebook относятся к России, как к американской колонии. Мы для них – страна, из которой нужно просто выжимать все соки. Такая политика на Западе прослеживалась всегда, и это не только политика стран, но и социальных сетей. Facebook – это не просто частная лавочка. Они аффилированы со спецслужбами США, выполняют определенную разрушительную работу на территории нашей страны», — рассказал Макаренко.

Эксперт напомнил, что еще в 2018 году президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) сетевые операции в отношении других стран. В указе американского лидера говорилось о модерации комментариев в соцсетях, а также о серьезных вмешательствах в сетевое пространство государств-противников США.

По мнению Макаренко, России нужно «перестать заигрывать» с западными соцсетями. Facebook, Twitter и прочие популярные сервисы должны функционировать на территории РФ в соответствии с российским законодательством. Иначе их ждут еще более крупные штрафы и санкции, вплоть до полной блокировки.

«Они обязаны заплатить штраф, это само собой. Но помимо этого они должны держать данные российских пользователей на территории России. И работать тоже по нашим законам. Но мы для них – информационная колония. И пока мы не заставим их работать по нашим правилам, мы так ей и останемся», — полагает общественник.

Ключ к решению проблемы – это создание конкурентоспособной среды, в которой западные соцсети начнут бороться за популярность у российского пользователя. Стране нужно обратить внимание на собственные информационные ресурсы, чтобы обезопасить граждан от влияния западных спецслужб через интернет, считает Макаренко.

«Бездействие в этой сфере – это, на мой взгляд, преступление перед российским обществом. Хватит ждать милости от колонизаторов, нужно делать свой продукт. И у России есть прекрасная возможность это делать. Есть специалисты, умы и средства. Мы можем это сделать, и не только я об этом говорю», — подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

Россия уже показала миру свои возможности, зарегистрировав первую в мире вакцину от коронавируса, обратил внимание Макаренко. Разработкой занимались специалисты института имени Гамалеи. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.

«Развитие Рунета и создание собственных сервисов выгодно России и материально. Сейчас иностранцы зарабатывают на нас неплохие деньги, только при этом они занимаются разрушительной деятельностью», — заключил политик.

Агентство национальной безопасности США уже официально подтверждало, что собирает информацию о пользователях многих интернет-сервисов, в том числе Google, Facebook, Apple и Microsoft, с ведома и согласия этих компаний.

13 февраля 2020 года мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. Соцсети отказались переносить в РФ серверы с персональными данными российских пользователей.

Компании не выплатили штраф в предписанный судом срок. Следующим шагом может стать наложение штрафов в размере до 18 миллионов рублей.

Аналогичные решения в отношении американских компаний суд вынес в конце 2019 года. Тогда сумма взыскания составляла всего три тысячи рублей. Twitter выплатила сумму после того, как попыталась оспорить штраф в Верховном суде.