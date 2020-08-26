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12:17   26 Августа 2020
Армия

Группировки ПНС начали массово арестовывать противников режима Сарраджа

Группировки ПНС начали массово арестовывать противников режима Сарраджа

Группировка "Ан-Наваси", имеющая отношение к так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, начала аресты участников протеста, которые высказали недовольство режимом Файеза Сарраджа. Об этом стало известно в среду, 26 августа.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), с 23 августа во многих городах Триполи начались массовые протесты. Местные жители, возмущенные тяжелыми бытовыми условиями и сотрудничеством ПНС с террористами, не стали молчать и вышли на улицы.

Различные группировки, в частности "Ан-Наваси", начали задерживать участников акции, высказывающих недовольство режимом ПНС. Жителей Триполи начали массово арестовывать. Накануне джихадисты уже занимались разгоном митингов, применяя к людям насилие.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #пнс #Ан-Наваси

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