Группировки ПНС начали массово арестовывать противников режима Сарраджа

Группировка "Ан-Наваси", имеющая отношение к так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, начала аресты участников протеста, которые высказали недовольство режимом Файеза Сарраджа. Об этом стало известно в среду, 26 августа.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), с 23 августа во многих городах Триполи начались массовые протесты. Местные жители, возмущенные тяжелыми бытовыми условиями и сотрудничеством ПНС с террористами, не стали молчать и вышли на улицы.

Различные группировки, в частности "Ан-Наваси", начали задерживать участников акции, высказывающих недовольство режимом ПНС. Жителей Триполи начали массово арестовывать. Накануне джихадисты уже занимались разгоном митингов, применяя к людям насилие.