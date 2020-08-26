Боевика радикальной группировки ликвидировали в ингушском лесу

Спецоперация российских силовиков закончилась ликвидацией одного боевика-радикала. Это произошло в лесу близ села Али-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Российские силовики провели спецоперацию в лесу Назрановского района Ингушетии и нейтрализовали там одного боевика из радикальной группировки. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах республики, ликвидация прошла в окрестностях села Али-Юрт.