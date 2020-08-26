«Коммунисты России» защитят потомков Сталина от «грязных рук» Максаковой

Экс-депутат Госдумы («Единая Россия»), украинская оперная певица Мария Максакова попыталась установить свое родство Иосифом Сталиным. Результаты ДНК-теста озвучили в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Как выяснилось, вероятность того, что Максакова и внук «отца народов» Юрий Давыдов не являются родственниками, составляет 95,86%. Исполнительного секретаря ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича возмутили намерения певицы.

«Какой у нее там Сталин? — отреагировал Малинкович в беседе с «Политикой Сегодня». — Она опозорила российское искусство своими похождениями. Теперь от нее все отвернулись, и правильно. И она ищет любой повод, чтобы о себе напомнить. Это не новый прием, но в данном случае святое для миллионов людей — именно Сталина, нашего верховного главнокомандующего — пытается замарать. Это ложь и клевета».

Как утверждает артистка, на такой шаг ее подтолкнули рассказы из детства. Максакова заслушивалась семейными историями о том, что ее бабушка могла быть одной из фавориток руководителя СССР. Собеседник агентства полагает, что певица не может иметь отношения к лидеру СССР по ряду причин.

«Во-первых, Сталин все-таки выходец из Грузии или Осетии — пока что ходят споры. Но во всяком случае он этнический выходец с Кавказа. Жена его тоже. Соответственно, все генеалогическое древо оттуда. Она что, грузинка или осетинка?» — недоумевает член «Коммунистов России».

На экспертизу согласились потомки Иосифа Сталина — правнук Селим Бенсаал и внук Юрий Давыдов. Максакова заверила: дело совсем не в наследстве или известной фамилии. Артисткой движет только правда и желание найти родственников. Малинкович к словам экс-депутата отнесся скептически. Он уверен, что Максакова, будучи несамостоятельным человеком, за которым часто стоят «сомнительные люди», преследует корыстные цели.

«Это такой пиар-шаг. Такими вещами не шутят. Завтра любой какой-нибудь Борис Моисеев скажет, что он родственник Пушкина. Это недопустимо. У нее же денег наварено немало. Заплатит частной лаборатории, она ей выдаст любой анализ. И будет с ним ходить по ток-шоу и дальше деньги зарабатывать», — уверен коммунист.

Правнук Сталина обвинил Максакову в обмане: Российская оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство с Иосифом Сталиным. Звезда считает, что её бабушка, также оперная дива Мария Максакова, могла быть любовницей советского… https://t.co/851O85ft1q _vk _vk pic.twitter.com/unopxBmUyg — Bender (@UfoleaksSu) August 25, 2020

Малинкович пообещал обратиться с открытым письмом от «Коммунистов России» к родственникам Сталина и раскрыть им настоящие намерения оперной певицы.

«Надо, чтобы они отозвали свое согласие. Потому что они к ней с открытой душой. Мы их предупредим. Но решать им. Они рискуют репутацией своей семьи, допуская Максакову с ее грязными руками», — был категоричен собеседник.

В декабре 2019 года петербургский шоумен Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг — его дочь. Также он сообщил о намерении провести ДНК-тест, чтобы доказать родство.