В Госдуме заметили связь между пандемией и очищением атмосферы

Красноярский край, Кемеровская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ признаны регионами с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.

Специалисты подсчитали, что за 2019 год предприятия и транспорт выбросили в атмосферу в общей сложности 22,7 млн тонн загрязняющих веществ, а на одного россиянина приходится в среднем 155 кг вредных выбросов ежегодно. Хотя цифра колеблется от 23 кг до 1,6 тонн в зависимости от региона.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев в беседе с «Политикой Сегодня» согласился, что промышленные предприятия сильнее всего загрязняют атмосферу.

«Здесь, конечно, вопрос к статистике. Речь идет об абсолютных объемах выбросов или об удельных в зависимости от территории, способности поглощать вредные вещества. Понятно, что одна ситуация складывается в регионах, где много леса, определенные ветра, поэтому для населения меньшая нагрузка удельная. Однако эти исследования вполне совпадают с размещением отраслевых производств, дающих наибольший негативный эффект по выбросам в окружающую среду загрязняющих веществ», — объяснил депутат.

Гутенев назвал металлургию одной из ведущих отраслей по уровню выбросов. Например, сервис IQAir позволяет отследить качество воздуха в реальном времени. В регионах, где воздух наиболее загрязнен, располагаются крупнейшие предприятия.

Так, в Красноярском крае находятся заводы «Норникеля» и «Русал» — Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Горевский горно-обогатительный комбинат, Красноярский завод цветных металлов и Норильский горно-металлургический комбинат.

«Поэтому не случайно в число лидеров попал Красноярский край, где достаточно развита металлургия. Однако, я считаю, что правильнее отталкиваться не от того, где наиболее сильно загрязняется воздух, а от динамики по отношению к предыдущим годам. Здесь абсолютные цифры показывают, что происходит заметное снижение выбросов загрязняющих веществ», — поделился депутат.

По словам Гутенева, на сокращение объемов выбросов в атмосферу вредных веществ влияют несколько факторов: внедрение новых, современных технологий, более жесткий контроль природоохранных ведомств, таких как Ростехнадзор.

«Пандемия тоже скорректировала и уменьшила объемы потребления продукции, что привело к снижению объемов производства, в том числе и металлов. Мы видим, что в связи со снижением запросов в авиастроении произошло временное снижение производства титана и других материалов. Это отражается на объемах выбросов в Свердловской области, поскольку крупнейший в мире производитель титана "СМПО-Ависма" находится именно там», — разъяснил депутат.

При этом Владимир Гутенев отметил, что национальный проект «Экология» в России скорректируют с учетом позитивного тренда по сокращению выбросов.

«Мне кажется, что необходимо продолжить работу и закрепить успехи, пока еще фрагментарные, но весьма эффективные», — подытожил депутат.

#Air Pollution takes a toll on millions of human lives each year. Use the @GreenpeaceSEA Cost of Air Pollution counter to see how your city is impacted – then take action. https://t.co/92e4ohwC7C pic.twitter.com/L2ZwlYxB1O — IQAir (@IQAir) July 9, 2020

Правда, пока сухие цифры статистики идут вразрез с утверждениями Владимира Гутенева. По данным Росгидромета, в первом полугодии 2019 года случаев загрязнения воздуха стало больше на 131,4%, чем за аналогичный период прошлого года.