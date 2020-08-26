Экстренные службы осмотрели газовое оборудование в доме на Кубинке

Осмотр жилого дома на московской улице Кубинка не выявил повреждения газового оборудования, сообщают в СМИ. На месте происшествия работают сотрудники газовой службы.

Визуальный осмотр дома не позволяет подтвердить неисправность газового оборудования, сообщил источник издания ТАСС. Однако по предварительной версии, причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки в одной из квартир.

Ранее в результате хлопка в доме 4 на московской Кубинке произошел пожар, а также частичное обрушение здания. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, пострадали пять человек.