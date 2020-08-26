Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:47   26 Августа 2020
Происшествия

Экстренные службы осмотрели газовое оборудование в доме на Кубинке

Экстренные службы осмотрели газовое оборудование в доме на Кубинке

Осмотр жилого дома на московской улице Кубинка не выявил повреждения газового оборудования, сообщают в СМИ. На месте происшествия работают сотрудники газовой службы.

Визуальный осмотр дома не позволяет подтвердить неисправность газового оборудования, сообщил источник издания ТАСС. Однако по предварительной версии, причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки в одной из квартир.

Ранее в результате хлопка в доме 4 на московской Кубинке произошел пожар, а также частичное обрушение здания. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, пострадали пять человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#пожар #кубинка #газовое оборудование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...