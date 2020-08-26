Леонков: Россию втягивают в хитро расставленную ядерную ловушку

Обращение американских и европейских антиядерных и миротворческих НКО к главам ядерных государств с призывом полностью запретить ядерное оружие, которое появилось именно тогда, когда стало известно о новой российской СПРН, является хитро расставленной ловушкой.

Об этом читателей своего авторского Telegram-канала «Мадуро - не дура» предупреждает военный эксперт Алексей Леонков.

Для начала эксперт объяснил, что собой представляет Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), строительство которой завершила Россия. Эта система, по его словам, в случае ракетного удара противника по нашей стране может за считанные секунды рассчитать алгоритм ответно-встречного удара.

«Когда ракеты агрессора будут выходить на орбиту и строить трассы в сторону России, им навстречу стартанут наши межконтинентальные баллистические ракеты, которые раньше достигнут своих целей, — объяснил Леонков. — При этом наши МБР остановить будет сложно (читай невозможно), а стаи ракет страны-агрессора будут прорежены российскими ПРО и ПВО максимально».

При этом эксперт указал на интересное совпадение – как только стало известно о нашей новой СПРН, американские и европейские НКО антиядерных и миротворческих движений тут же выступили со своим «Обращением президентам, премьер-министрам и законодателям девяти ядерных государств», в котором фактически призвали запретить любое ядерное оружие, полностью заменив его обычными вооружениями.

Это «Обращение», по словам Леонкова, является хитро расставленной ловушкой, так как США и страны НАТО обладают пятикратным превосходством над РФ и Китаем в обычных средствах вооружения.

«В эту ловушку нас заманивают тем, что предлагают после отказа и уничтожения ядерных арсеналов перейти на менее опасное «сдерживание обычными средствами вооружения», — подчеркнул он.

Перед Первой и Второй мировыми войнами, по его словам, также предлагались меры «менее опасного сдерживания», которые тем не менее не помешали этим войнам начаться и у нести десятки миллионов жизней. А ядерное оружие, подчеркнул Леонков, как раз и является той «самой страшной угрозой» и сдерживающей силой, которая удерживает мир от начала третьей мировой войны.