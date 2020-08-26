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11:40   26 Августа 2020
Происшествия

Собянин раскрыл подробности взрыва в доме на улице Кубинка в Москве

Собянин раскрыл подробности взрыва в доме на улице Кубинка в Москве

Дом на улице Кубинка в Москве, пострадавший от хлопка в связи с неисправностью газового оборудования, будет оперативно отремонтирован. Об этом в среду, 26 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Twitter.

По словам градоначальника, все эвакуированные москвичи получат временное жилье. Всего при взрыве в доме пострадали четыре человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Власти Москвы оперативно отремонтируют дом, отметил Собянин.

Накануне в Москве на улице Кубинка в одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома произошел хлопок, приведший к возгоранию на 3-м и 4-м этажах. Сотрудники МЧС потушили огонь.

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Автор: Борис Нестеров
#собянин #кубинка #хлопок

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