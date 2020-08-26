Обещание Зеленского вернуть Крым объяснили ностальгией по комедии

Вопрос принадлежности Крыма никогда не будет обсуждаться на международных площадках, подчеркнул политолог, зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя для «Политики Сегодня» обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров.

«Президент России Владимир Путин раз и навсегда закрыл вопрос Крыма. Крым — российский. Мы просто вернули историческую справедливость. Россия это обсуждать не будет. У Зеленского есть фантомные боли по поводу юго-востока страны, и он пытается пристегнуть туда Крым. Да, он любит полуостров, у него здесь даже какая-то недвижимость. Он гастролировал в Крыму с 1995 года, я сам был на его концерте. Зеленскому можно только посочувствовать, что Крым не дает ему покоя», — говорит Форманук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews в очередной раз заявил, что «вернет обратно Крым». Он также пожаловался на отсутствие «серьезной площадки» для обсуждения этого вопроса, кроме переговоров с зарубежными партнерами, которые «привели к санкциям и давлению на Россию».

«Крым — наша территория, мы вернем его обратно… Мы не должны были позволить им отобрать Крым… Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось», — сказал Зеленский.

Также глава государства заметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами.

«Крым заставляет Зеленского снова и снова возвращать эту тему в международную повестку, — продолжил политолог— Зеленский живет иллюзиями. Все понимаю, что России это не нужно, а без участия России это невозможно. Западные лидеры, [Ангела] Меркель, [Эммануэль] Макрон, все они прекрасно понимают, что тема Крыма давно вынесена за скобки в отношениях между Россий, Европой и всем Западом. Да, нормандский формат обсуждает проблемы юго-востока , там все участвуют. А здесь все понимают, что влиять на позиции России невозможно»

По словам Форманчука, на Зеленского могут оказываться влияние и националисты, которые заставляют его продвигать «крымскую повестку». Накануне экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. Об этом он сказал на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины. Турчинов выразил готовность «помочь» президенту в «реализации наступления».

«Говорить о Крыме Зеленского никто не заставляет, кроме разве что националисты. Турчинов специально пытается его поймать, мол "начинаейте операцию по освобождению Крыма", подталкивать, провоцировать. Это глупости. К сожалению, украинская политика называется "воинствующий дилетантизм" Сейчас Украина — страна воинствующего дилетантизма», — считает эксперт.

На тему принадлежности Крыма Зеленский будет высказываться до конца президентского срока, уверен Форманчук.

Зеленский лишний доканывает, что он так и не состоялся как президент, который исходил бы из реальной политической ситуации. Я допускаю, что Зеленский искренне любит Крым, что он ему сниться по ночам. Но, если он хочет заниматься реальной политикой, вопрос Крыма нужно выносить за скобки. Если он захотел просто поговорить понятно, День Независимости, в очередной раз показать... Пусть», — резюмировал собеседник издания.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» связал отмену в политических советников глав стран «нормандской четверки» (Германии, РФ, Украины, Франции) с отсутствием прогресса в переговорах в рамках минского формата.