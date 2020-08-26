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11:14   26 Августа 2020
Происшествия

Пожар на Кубинке в Москве потушили

Пожар на Кубинке в Москве потушили

Спасатели справились с огнем, охватившим жилой дом на улице Кубинка в Москве. Утром там произошел взрыв, приведший к возгоранию в нескольких квартирах. Причиной ЧП называют утечку бытового газа. Спасено 16 человек. Двое в больнице с травмами.

Возгорание в жилом доме на Кубинке, дом 4 на западе Москвы потушено, его площадь составила 55 "квадратов", отчитались в МЧС. Из здания эвакуировали 16 человек, четверо пострадали. Двое из них в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стала известна предварительная причина ЧП на Кубинке. Ей спасатели называли возможную утечку газа из колонки в квартире на 4 этаже. Там проживала семейная пара с двумя детьми.

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Автор: Кристина Мокроусова
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