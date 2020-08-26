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11:09   26 Августа 2020
Происшествия

Три угловые квартиры пострадали при взрыве газа в Москве

Три угловые квартиры пострадали при взрыве газа в Москве

Момент взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве попал на видео. По последним данным три угловые квартиры пострадали в результате происшествия.

Они находятся на третьем, четвертом и последнем этажах, сообщает корреспондент ТАСС, который сейчас работает на месте событий. В момент взрыва волна выбросила из одной квартиры во двор бытовую технику и вещи из кухни. Спасателям удалось потушить пожар, который начался в доме после взрыва. Сотрудники МЧС спасли 16 человек. Четыре жителя дома пострадали, двое сейчас находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной взрыва могла стать газовая колонка.

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Автор: Юлия Яковлева
#мчс #взрыв #кубинка

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