Турция вряд ли рискнет пренебречь Россией ради «Антонова» и Ан-178

Украина предложила Турции совместно производить самолеты. На минувшей неделе для обсуждения возможности сотрудничества в этой сфере в Анкару приезжал глава украинского авиазавода «Антонов», где планируется наладить выпуск самого крупного в мире транспортного самолета.

Об этом в среду, 26 августа, пишет турецкое издание Milliyet, отмечая, что президент ГП «Антонов» Александр Лось, во время проведенных в Анкаре встреч обсуждал детали возможного украинско-турецкого сотрудничества по линии предприятия.

«Мы сказали турецкой стороне, что готовы к совместному производству. Объекты предприятия «Антонов» — тоже, — рассказал в интервью изданию посол Украины в Турции Андрей Сибаха. — На этой неделе Турцию посетит заместитель премьер-министра вместе с сопровождающей делегацией. Переговоры будут продолжаться и не только на политическом уровне, но и на уровне технических специалистов».

По словам Сибахи, Украина, сделав Турции свое предложение, которое допускает и возможность производство Ан-178 на турецкой территории, теперь ждет ответа Анкары, которая не спешит принимать решение.

При этом, турецкое издание отмечает, что впервые тема возможной совместной работы турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ и украинского госпредприятия «Антонов» впервые возникла еще три года назад, информации об этом распространили источники в оборонном ведомстве страны.

Затем этот вопрос вновь поднимался в феврале текущего года после визита на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако, к настоящему моменту стороны пока не пришли к согласию в вопросе расчета затрат на организацию совместного производства. Турецкая сторона предлагает поделить эти расходы поровну. К тому же Анкара опасается, что сотрудничество с Киевом в области самолетостроения, может отразиться на ее сотрудничестве с Россией по линии оборонной промышленности.