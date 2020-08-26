Крупнейшие страны увеличили госдолг до рекордного уровня

Расходы на борьбу с пандемией нового коронавируса привели к тому, что государства с развитой экономикой нарастили свой долг до максимального со времен Второй мировой войны уровня.

В июле размер госдолга крупнейших стран достиг 128% мирового ВВП, тогда как в 1946 году этот показатель составлял 124%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Экономический рост сразу после войны позволил довольно быстро сократить размеры долга: к 1959 году его соотношение к ВВП снизилось до менее чем 50%. Однако сейчас повторить тот же путь будет сложнее, учитывая замедление роста численности населения, сокращение рабочей силы и снижение производительности, считают эксперты.