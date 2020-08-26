Россия доставила более тонны гумпомощи жителям Аль-Маталы в Сирии

Сотрудники военной полиции РФ и Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали груз с гуманитарной помощью жителям города Аль-Матала. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации СМИ, российские военные продолжают поддерживать жителей сирийского города, пострадавших от действий террористов. В этот раз сотрудники России передали гуманитарную помощь сирийцам, проживающим в Аль-Матале.

Продуктовые наборы для пострадавших из-за военного конфликта в Сирии людей состоят из риса, муки, сахара, чая и сгущенного молока. Во время гуманитарной акции российские специалисты отдали местным жителям более тонны продуктов, за что получили большую благодарность от администрации города.