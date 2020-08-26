Сторонник Трампа предсказал гибель Байдена до 2021 года

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на выборах может не дожить до инаугурации в январе 2021 года. Такое мнение в ходе встречи с избирателями высказал член Республиканской партии, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест.

«Я имею в виду, что мы все знаем, что Сонный Джо (прозвище, которое республиканцы дали Байдену - прим. ред.), вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации избранного президента США - прим. ред.). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно», — сказал республиканец.

Форест отчасти прав, согласился в комментарии «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Сейчас Байдену 78 лет, и он не пышет здоровьем.

«У Байдена, действительно, куча разных хронических болезней. Он, прямо скажем, не выглядит, как огурчик. Поэтому в силу его возраста риск того, о чем говорит Дэн Форест, действительно большой. Однако предсказать этого никто не может, даже врачи с точностью не говорят о вероятной смерти человека. Поэтому делать такие заявления о том, что Байден якобы не доживет до января, я бы не стал. В качестве страховки для такого печального сценария и была выбрана Камала Харрис», — заявил эксперт.

Напомним, 12 августа 2020 года Байден выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Она стала первой темнокожей женщиной в американской истории, которая претендует на пост второго лица государства. «Политика Сегодня» ранее писала, что в эпоху толерантности и равноправия команда демократов, вероятно, намеренно разыграла карту «женщины в правительстве», чтобы заслужить одобрение избирателей.

Пока в рядах сторонников демократов разлад: множество американцев предпочитали Байдену социалиста Берни Сандерса, который из-за проблем со здоровьем выбыл из президентской гонки. Чтобы переманить к себе его сторонников Байден выдвинул кандидатуру Харрис, которая поддерживает взгляды Сандерса. Дэн Форест назвал ее «самым левацким кандидатом в истории США».

«Связка с Харрис очень важна, на нее демократы делают большую ставку. Праймериз показали, что Демократическая партия США расколота. Большая часть электората по-прежнему симпатизирует Сандерсу. Харрис нужна, чтобы сплотить однопартийцев и бросить все силы против Трампа», — объяснил Блохин.

Именно Камала Харрис займет президентский пост, если прогноз Фореста насчет Байдена действительно сбудется. Американист считает, что многие жители США поддерживают вице-губернатора Северной Каролины в его взглядах: Байден уже не раз допускал некорректные выражения и оговорки, которые вызывали общественное недовольство. Блохин полагает, что всему виной возраст демократа.

«Даже если Байден выиграет, я думаю, он пробудет на посту президента США только один срок, не больше. Второй срок для него уже может стать серьезной проблемой. <…> Неслучайно Трамп подшучивает над ним и называет "сонным Джо". Байден забывает слова, над ним смеются практически в открытую. Иногда он позволяет себе такие заявления, о которых потом публично жалеет и извиняется. Все из-за возраста. Трамп в этом плане выглядит и ведете себя пободрее», — добавил сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

К примеру, в мае 2020 года Джо Байден в эфире радиошоу The Breakfast Club обратился к чернокожему ведущему Ленарду Маккелви и сказал, что тот «не может называть себя афроамериканцем», если поддерживает политику Дональда Трампа. Если в случае победы член демократической партии будет делать подобные заявления на мировом уровне, его карьера на посту американского лидера будет не самой удачной, обратил внимание Блохин.

«Сейчас поддержка Трампа и Байдена примерно 50 на 50. Жители США рассматривают эти выборы, как "последний шанс Америки". Как будто после них ничего не будет. Либеральные элиты, и не только в США, смотрят на Байдена, как на "нового Обаму" , который придет и перечеркнет все инициативы Трампа. А Трамп рассматривается, как человек, который пытается сохранить традиционную Америку. Очень напряженная борьба», — заключил собеседник «Политики Сегодня».

Недавний социологический опрос службы SQL Server Reporting Services (SSRS) показал, что Байден теряет поддержку избирателей. Телеканал CNN, по заказу которого проводилось исследование, передает, что за кандидата от Демократической партии готовы проголосовать 50% американцев, а за кандидата от республиканцев – 46%. Еще в начале июня картина был иная: за Байдена выступали 55% жителей США, а Трамп значительно отставал с результатом в 41% поддержки избирателей.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года.