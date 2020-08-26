Коронавирус выявили у 4676 россиян за сутки

Российские медики зафиксировали 4676 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперштаб РФ по мониторингу за эпидемиологической ситуацией.

COVID-19 подтвердился у 4676 граждан в 85 регионах России, 26,8% пациентов переносят инфекцию без клинических проявлений. Зарегистрировано 115 летальных исходов. Полностью выздоровели 6403 человек.

Всего в России зафиксировано 970 865 пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период пандемии скончались 16683 граждан, победили инфекцию 786 150 пациентов, передает оперштаб.