Воронков: международные форумы в РФ помогают сократить количество фейков о стране

Борьба с фейками о России начнет приносить успехи после проведения крупных международных выставок и конгрессов на территории РФ. Об этом в среду, 26 августа, заявил генеральный директор "Экспофорума" Сергей Воронков.

По мнению собеседника Nation News, негативные мифы о России, часто встречающиеся в фейковых новостях, можно развенчать. Для этого нужны хорошие впечатления от пребывания в нашей стране.

Если приезжие люди увидят российские улицы, побывают на наших мероприятиях и пообщаются с местными жителями, у них в лучшую сторону изменится мнение о стране. В этом России поспособствуют конгрессы и выставки на своей территории.

Иностранцы, которые приедут на подобные мероприятия, останутся под большим впечатлением. После поездки на конгресс они вряд ли начнут верить каким-то фейковым публикациям о происходящем в нашей стране, считает глава "Экспофорума".