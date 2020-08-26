Кадры пожара на Кубинке попали на видео

Очевидцы поделились первыми кадрами с места взрыва в жилом доме на Кубинке.

Взрыв на Кубинке в Москве привел к сильному пожару. Видео первых минут публикуют свидетели чрезвычайного происшествия.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Спасатели ведут работы по нейтрализации последствий произошедшего инцидента. По предварительным данным, пострадали два человека.

Очевидцы сообщили об открытом горении в квартирах на третьем и четвертом этажах. Свидетели ЧП поделились уникальными кадрами с места происшествия. На видео можно увидеть объемные клубы дыма и место инцидента, сообщает телеканал "360".