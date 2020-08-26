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10:37   26 Августа 2020
Происшествия

Кадры пожара на Кубинке попали на видео

Кадры пожара на Кубинке попали на видео

Очевидцы поделились первыми кадрами с места взрыва в жилом доме на Кубинке.

Взрыв на Кубинке в Москве привел к сильному пожару. Видео первых минут публикуют свидетели чрезвычайного происшествия.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Спасатели ведут работы по нейтрализации последствий произошедшего инцидента. По предварительным данным, пострадали два человека.

Очевидцы сообщили об открытом горении в квартирах на третьем и четвертом этажах. Свидетели ЧП поделились уникальными кадрами с места происшествия. На видео можно увидеть объемные клубы дыма и место инцидента, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#пожар #взрыв #видео

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