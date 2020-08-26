Аналитики перечислили российские регионы с самым грязным воздухом

Красноярский край занял первое место в списке регионов России с самым загрязненным воздухом. Рейтинг составили эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На территории России в атмосферу в 2019 году попало 22,7 млн тонн загрязняющих веществ, говорится в отчете FinExpertiza, попавшем в распоряжение РБК. Три четверти выбросов приходится на предприятия. Еще одна четверть — на автомобили, пишет Федеральное агентство новостей.

Второе место в рейтинге заняла Кемеровская область, где организована добыча угля. Ханты-Мансийский автономный округ находится на третьем месте. Там развита нефтегазовая добыча. В топ-10 также попали такие регионы, как Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Иркутская область. Воздух загрязнен в Башкирии, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском крае, отмечает телеканал "360".