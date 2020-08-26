Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:09   26 Августа 2020
Экономика

Россияне стали чаще и бюджетнее отдыхать во время пандемии

Россияне стали чаще и бюджетнее отдыхать во время пандемии

Количество покупок туристических путевок на фоне пандемии нового коронавируса в июле выросло на 16% в годовом выражении, а в августе — на 25%, сообщили в "МТС Банке".

Анализ платежных операций по банковским картам 5 млн клиентов банка во всех регионах России показал, что средний чек граждан, планирующих путешествия, значительно уменьшился – на 33% в июле и на 44% в августе.

В отелях прирост транзакций по итогам прошлого месяца составил 13%, а в нынешнем — 21%. Продажи железнодорожных и авиабилетов практически вышли на уровень прошлого года, причем авиатранспорт показал значительное удешевление (на 30% и 24% в июле и августе) из-за закрытия заграничных курортов. Часть россиян путешествует на небольшие расстояния или проводит лето на даче, что подтверждает выросшее количество продаж билетов на электрички, приводит РИА Новости данные исследования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#отдых #туризм #путешествия #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...