Россияне стали чаще и бюджетнее отдыхать во время пандемии

Количество покупок туристических путевок на фоне пандемии нового коронавируса в июле выросло на 16% в годовом выражении, а в августе — на 25%, сообщили в "МТС Банке".

Анализ платежных операций по банковским картам 5 млн клиентов банка во всех регионах России показал, что средний чек граждан, планирующих путешествия, значительно уменьшился – на 33% в июле и на 44% в августе.

В отелях прирост транзакций по итогам прошлого месяца составил 13%, а в нынешнем — 21%. Продажи железнодорожных и авиабилетов практически вышли на уровень прошлого года, причем авиатранспорт показал значительное удешевление (на 30% и 24% в июле и августе) из-за закрытия заграничных курортов. Часть россиян путешествует на небольшие расстояния или проводит лето на даче, что подтверждает выросшее количество продаж билетов на электрички, приводит РИА Новости данные исследования.