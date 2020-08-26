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10:07   26 Августа 2020
Происшествия

Пятиэтажный дом загорелся в Москве после взрыва

Пятиэтажный дом загорелся в Москве после взрыва

Взрыв в Можайском районе Москвы привел к тому, что загорелось несколько квартир жилого дома.

В среду, 26 августа, в Москве на улице Кубинка произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что вследствие ЧП загорелись третий и четвертый этажи дома. Горят несколько квартир. Пожару был присвоен второй ранг.

Информации о погибших и пострадавших пока что не поступало. На место прибыли пожарные, а также сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств случившегося.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #пожар #взрыв

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