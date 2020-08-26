Техэксперт указал на исчезнувшие вещдоки в деле о крушении MH17

Заинтересованные в антироссийской политике личности украли вещественные доказательства с места крушения рейса MH17 в 2014 году. Технический эксперт Юрий Антипов обнародовал первые фотоснимки с места трагедии.

Специалист обратил внимание на недостающую и очень важную деталь, которая была видна только на первоначальных снимках — подушка на кресле капитана воздушного судна (КВС). Положение кресла и сама мягкая подкладка указывали на то, что взрыв произошел именно внутри самолета. Однако эта версия не устраивает голландское следствие.

Антипов подчеркнул, что прибывшие на место трагедии "очумелые ручки" пытались замести следы преступления и украли тягу из остекления кабины, а также подушку с кресла КВС. Все это было сделано для того, чтобы вещественные доказательства не смогли указать на истинную причину крушения самолета, говорится в Дзен-канале.

Телеканал "360" сообщал, что против Украины начато расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.