Александров: новая подлодка РФ и КНР станет неприятным сюрпризом для США

Военно-Морской флот России опережает американские Военно-Морские силы США по общему числу подводных лодок, а появление у нас новой неатомной субмарины позволит нейтрализовать преимущество Штатов в атомных подлодках.

Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя Федеральному агентству новостей недавнее сообщение ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) о совместной российско-китайской работе по проектированию новой неатомной подводной лодки.

«В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано», — заявил представитель ФСВТС на форуме Армия-2020.

По словам Михаила Александрова, сотрудничество Москвы и Пекина в этой области является «отрадным фактом», так как до сих пор Россия еще не кооперировалось с Китаем в этой сфере. Подобный опыт пока что у нашей страны был только с Индией, которой Россия продала лицензию на производство отечественных танков и самолетов.

Взаимодействие в военной сфере с Китаем станет, по словам эксперта, новым шагом. Китайцы пошли на него, так как, видимо, неплохие результаты российско-индийского сотрудничества, к тому же они рассчитывают получить от нас новые технологии.

«При этом у нас только одна проблема с подводными лодками – это воздухонезависимая энергетическая установка. Наши пытались создать ее, но что-то не получилось. Говорят, что японцы и немцы сделали такую установку, но ее эффективность малоизвестна», — добавил эксперт.

Увеличение в составе российского ВМФ количества неатомных подводных лодок, добавил Александров, представляет угрозу для американцев, в составе военно-морских сил которых вообще нет неатомных субмарин.

Штаты, по его словам, направляют свою мощь на территории, расположенные вдали от их границ, а у неатомных возможности скрытного развертывания неатомных подлодок вдали от берега, так же как и запас хода, ограничены. В основном неатомные подлодки предназначаются для того, чтобы защищать какие-то районы, а дизельные подлодки, действующие на расстоянии примерно 1000 километров и сдерживая вражеский флот, могут стоять на защите морей – Охотского или Черного, например. К тому же, преимущество неатомных субмарин заключается в меньшей шумности.

«В дуальной ситуации с американской атомной субмариной наша неатомная подлодка выиграет. Если она еще находится под прикрытием нашей береговой обороны и авиации, то шансы американцев резко понижаются на победу», — уверен Александров.

Также эксперт полагает, что для американцев станет неприятным сюрпризом, что наличие у нас неатомных подлодок нейтрализует их преимущество по числу атомных субмарин, тем более, что именно Штаты сами идут на конфронтацию и «задирают нас».