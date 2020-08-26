Украинские "волонтеры" отравили солдат ВСУ "паленым" алкоголем

Военнослужащие 24 бригады ВСУ отравились "паленым" алкоголем после празднования Дня независимости Украины в Донбассе. Пятерых солдат госпитализировали в тяжелом состоянии. Спиртные напитки киевским силовикам подарили "волонтеры".

Как сообщает "Русская Весна", бойцы 24 бригады ВСУ были отравлены спиртными напитками и продуктами, которые привезли ко Дню независимости Украины так называемые волонтеры. Одного из военнослужащих спасти не удалось. По факту случившегося ведется следствие.

Телеканал "360" передавал, что глава украинского государства Владимир Зеленский провел ночь на фронте в Донбассе.