Журналисты РФ вернулись из Белоруссии с недействительными паспортами

Российские журналисты, ранее задержанные в Республике Беларусь, вернулись на родину с испорченными паспортами. В документы сотрудников СМИ поставлены штампы о запрете на въезд в республику. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Отметка, поставленная россиянам, нарушает шестой пункт положения о паспорте. Речь идет о том, что в документ нельзя вносить записи, которые не регламентированы российским законодательством, пишет РИА Новости.

В МВД добавили, что представители СМИ в этом не виноваты и не будут привлекаться к ответственности. Однако теперь некоторые из журналистов лишись возможности приезжать в Белоруссию в течение пяти лет.

Ранее МИД РФ обратился с призывом к США и ЕС, чтобы страны не вмешивались в дела Белоруссии.