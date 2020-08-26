Модернизированный танк Т-14 "Армата" получит новую пушку

Российские военные предлагают в будущем оснастить танки Т-14 "Армата" новой башней с пушкой калибра 152 мм. Модернизирование боевой машины произойдет на рубеже 2030-х годов, когда вероятные противники создадут танки нового поколения.

ТАСС со ссылкой на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ) сообщает, что башня с пушкой калибра 152 мм является не единственным анонсированным новшеством.

Вооружение "Арматы" будут пополнены гиперзвуковыми бронебойными снарядами, боеприпасами объемного взрыва, а также управляемыми ракетами, работающими по принципу "выстрелил — забыл — еще раз выстрелил".

Так, по словам специалистов, в планах усилить защиту танка посредством системы дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, системы автоматического обнаружения и поражения целей.

Также "Армата" будет усовершенствована с помощью лазерной системы противодействия наведению ПТУР и системы дистанционной нейтрализации противотанковых мин.