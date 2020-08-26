Елин рассказал, как Петербург готовится ко второй волне COVID-19

Петербургские власти ожидают от Роспотребнадзора рекомендаций по введению ограничений на случай второй волны COVID-19. Город также самостоятельно готовится к возможным последствиям коронавируса, заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию начал просчитывать возможные экономические последствия второй волны эпидемии коронавируса, передает РБК. Скорее всего, по словам Елина, под ограничения попадут те сферы жизни, которые были разрешены в последнюю очередь во время первой волны. Он уточнил, что это касается работы торговых центров и общепитов

"Будет ли план-график в этот раз публичным или снова останется документом для внутреннего пользования, пока не решено", — сообщил он.

Также недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не забывать о введенных в связи с коронавирусом ограничениях. Он порекомендовал продолжать носить индивидуальные средства защиты и сохранять социальную дистанцию.