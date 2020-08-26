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7:34   26 Августа 2020
Армия

Помпео заявил о планах США строить ракеты средней и меньшей дальности

Помпео заявил о планах США строить ракеты средней и меньшей дальности

Соединенные Штаты Америки после выхода из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начнут строить новое оружие. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Вашингтон вышел из ДРСМД в августе прошлого года и сейчас планирует строить ракеты средней и меньшей дальности для подавления "агрессии" со стороны России, заявил Помпео. По его словам, США защищена лучше, поскольку президент Трамп претворил в жизнь свою концепцию "Америка — на первом месте", передает ТАСС.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию", — заявил Помпео.

Госсекретарь также очередной раз упомянул об ответственности , которая лежит на Китае за распространение коронавируса в мире и в частности в США. По словам Помпео, Трамп решительно отстаивает интересы американских граждан.

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Автор: Василий Пименов
#сша #ракеты #майкл помпео

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