COVID-19 в новом учебном году может оказаться не единственной опасностью

Школьники в начале учебного года могут столкнуться не только с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гораздо опасным для них является возникновение новых штаммов вируса гриппа, заявил журналистам депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Начать учебный год с 1 сентября позволяет "относительно нейтральная" переносимость коронавирусной инфекции детьми, передает РИА Новости. По словам Онищенко, действительно стоит опасаться подъема заболеваемости гриппа.

Также депутат уточнил, что, скорее всего, в этом году начнут циркулировать три новых штамма. Ожидается, что пик заболеваемости придет в период похолоданий.

Однако, по словам Онищенко, коронавирус все еще актуален. Вернуться к нормальному образу жизни можно только при соблюдении защитных мер. Им нужно придерживаться и в школах.