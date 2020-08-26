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7:16   26 Августа 2020
Общество

COVID-19 в новом учебном году может оказаться не единственной опасностью

COVID-19 в новом учебном году может оказаться не единственной опасностью

Школьники в начале учебного года могут столкнуться не только с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гораздо опасным для них является возникновение новых штаммов вируса гриппа, заявил журналистам депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Начать учебный год с 1 сентября позволяет "относительно нейтральная" переносимость коронавирусной инфекции детьми, передает РИА Новости. По словам Онищенко, действительно стоит опасаться подъема заболеваемости гриппа.

Также депутат уточнил, что, скорее всего, в этом году начнут циркулировать три новых штамма. Ожидается, что пик заболеваемости придет в период похолоданий.

Однако, по словам Онищенко, коронавирус все еще актуален. Вернуться к нормальному образу жизни можно только при соблюдении защитных мер. Им нужно придерживаться и в школах.

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Автор: Яна Либерман
#россия #онищенко #грипп #коронавирус

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