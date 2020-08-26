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6:39   26 Августа 2020
Общество

Три дальневосточных региона хотят соединить новой трассой

Три дальневосточных региона хотят соединить новой трассой

Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области предложили соединить новой единой автомобильной трассой, которая пройдет вдоль Охотского моря. Соответствующую инициативу сейчас обсуждают в Совете Федерации.

Как отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, специалисты сейчас изучают этот вопрос. Кроме того, Минтрансу предложат внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока.

"Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), что удешевит поставку товаров", — цитирует Абрамова газета "Известия".

По предварительным данным, протяженность дороги составит полторы тысячи километров, а на ее строительство планируется потратить 90 миллиардов рублей.

Совфед РФ также намерен обратиться в профильные ведомства, чтобы проработать данный вопрос более детально.

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Автор: Кристина Мокроусова
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