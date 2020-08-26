Вылечились последние пациенты с коронавирусом в Пекине

Последних двух пациентов с коронавирусом в Пекине выписали из больницы. Городские медицинские учреждения впервые с начала пандемии остались без больных COVID-19. Об этом сообщили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Пекина.

Всего с начала пандемии коронавируса в Пекине зарегистрировали 935 заболевших, из которых 335 поступили в больницы после вспышки на оптовом рыке "Синьфади", передает ТАСС.

В настоящий момент в городе ослаблены меры эпидемиологического контроля. В частности, больше не запрещено снимать маски на улицах, однако в закрытых местах с большим количеством людей их ношение все еще обязательно.

Согласно статистике, от коронавируса в материковой части Китая вылечилось 94,19% заболевших. С 15 апреля в стране не было зарегистрировано летальных исходов пациентов с COVID-19.