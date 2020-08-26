Республиканцы создают группу для борьбы против Трампа

Бывшие и действующие чиновники президента США Дональда Трампа намерены не допустить переизбрания действующего главы государства. Издание Politico сообщило о создании группы членов Республиканской партии против "коррупции трампизма".

Бывший руководитель аппарата в Министерстве внутренней безопасности Майлз Тейлор, занявший сторону демократа Джо Байдена, создал группу бывших и нынешних политиков, работавших и работающих с Трампом, которые хотят поражения республиканца, передает ИА "Красная весна".

"Президент продемонстрировал свою непригодность к должности. И те из нас, кто воочию видел хаос его администрации изнутри, собираются вместе, чтобы гарантировать, что Трамп не будет переизбран", — заявил Тейлор.

Он также отметил, что группа будет обсуждать дальнейший облик Республиканской партии после ухода Трампа. По словам Тейлора, в ближайшее время объединение объявит о новых инициаторах.