Трамп снял судимость с исправившегося грабителя банка
Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего американского заключенного, который отсидел срок за ограбление банка, Джона Пондера. Видеозапись, на которой американский лидер подписывает соответствующий указ, транслировали перед началом съезда партии.
Пондер в возрасте 38 лет оказался в тюрьме за ограбление банка. В камере он начал читать Библию и серьезно увлекся религией. После освобождения бывшего преступника навестил агент ФБР Ричард Бизли, который и посадил Пондера за решетку. Гость сказал, что молился за бывшего заключенного, с тех пор мужчины лучшие друзья, передает ТАСС.
Теперь Пондер занимается благотворительностью, после освобождения он открыл фонд, который помогает вставать на ноги бывшим заключенным. В Белом доме во время торжественного мероприятия присутствовали и Бизли, и супруга Пондера. Когда Трамп объявил о помиловании, мужчина не смог сдержать слез.