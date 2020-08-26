Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привык решать вопросы войнами, поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства. такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Действующий глава США — первый за целое поколение лидер, который стремится прекратить все войны и решать вопросы мирным путем, отметил Пол. Байден же имеет "чудовищный послужной список", в котором значится поддержка войны в Ираке, Сербии, Сирии, Ливии, передает ТАСС.

"Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги. Президент Трамп же вернет наших героев домой. Если вы ненавидите войну так же, как я ненавижу войну, вы должны поддержать президента Трампа, чтобы он был переизбран еще на один срок", — заявил сенатор.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Претендентами на пост главы государства выступают демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.