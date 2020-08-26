Эксперт в сфере IT Косарев объяснил необходимость удаления СМС-сообщений

Хранение СМС в памяти смартфона небезопасно, так как данными в сообщениях могут воспользоваться злоумышленники. Об этом рассказал директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

Он отметил, что следует удалять СМС с паролями и уведомлениями от банков, а на телефон лучше поставить сложный пароль. Косарев добавил, что смартфон вообще нельзя не упускать из виду, передает ТАСС.

Эксперт добавил, что некоторые преступники способны получить доступ к личному кабинету от того или иного сервиса только за счет СМС-сообщений с одноразовыми ссылками. Косарев рекомендует пересмотреть все сообщения на телефоне и удалить те, которые могут содержать различные пароли.