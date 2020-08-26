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5:05   26 Августа 2020
Политика

Штаб Трампа объявил о безопасности Белого дома для выступления их лидера

Штаб Трампа объявил о безопасности Белого дома для выступления их лидера

Белый дом — безопасное место для выступления президента США Дональда Трампа с предвыборной речью в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявила руководитель пресс-службы предвыборного штаба президента Эрин Перрин.

Трамп 27 августа произнесет свою речь на лужайке официальной резиденции президента. Выступление будут транслировать в прямом эфире, передает ТАСС. Американский лидер объявит о своем намерении участвовать в президентских выборах от Республиканской партии.

"Это (Белый дом — Прим. ред.) безопасное и надежное место, где он (Трамп — Прим. ред.) сможет выступить с исключительным посланием американскому народу", — добавила Перрин.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #трамп #белый дом #коронавирус

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