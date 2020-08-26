Воронин: "шумиха" вокруг Навального не стоит выеденного яйца

"Шумиха" вокруг основателя признанного в России иноагентом ФБК Алексея Навального не стоит и выеденного яйца и при первом ознакомлении напоминает полный балаган. Такое мнение высказал советник лидера партии ЛДПР Сергей Воронин.

Он в ходе шоу "Наши" на YouTube-канале Соловьев Live назвал заезженным сценарий, по которому Запад так старательно пытается убедить мировую общественность в "отравлении" Навального. По словам политика, блогер в последнее время испытывал сильный стресс, на фоне чего мог начать злоупотреблять антидепрессантами и в последствии оказаться на больничной койке, сообщает iReactor.

"Он злоупотреблял, находился в состоянии постоянного стресса, а мы знаем, что роль, так сказать, заказной оппозиции довольно опасна. Человек постоянно находится в стрессе и... может стать сакральной жертвой", — заявил Воронин.

Алексей Навальный сейчас находится в немецкой клинике. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое, но прямой угрозы жизни на данный момент нет. В Германии заявили, что результаты проведенных анализов говорят об "отравлении" Навального, однако конкретное вещество так и не было установлено.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин назвал факт отправления основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (является иноагентом в РФ) подозрительным. По его словам, сторонники Навального могли по предварительному сговору с Западом организовать "отравление" лидера с целью его замены и создания "сакральной жертвы", передает "ПолитРоссия".