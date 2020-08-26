Россиянин Крючков арестован в США по подозрению в киберпреступлении

Гражданин России Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в попытке киберпреступления. Об этом заявило Министерство юстиции США на официальном сайте.

В заявлении указано, что Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа 2020 года предпринял попытку подкупить сотрудника американской корпорации. Так он хотел загрузить вредоносное ПО в систему компании, которое позволило бы ему получить к ней доступ, передает Федеральное агентство новостей.

По сведениям американского ведомства, Крючков предложил сотруднику 1 млн долларов за помощь в преступной деятельности. 22 августа россиянин был задержан и предстал перед судом. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления.