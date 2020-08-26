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3:26   26 Августа 2020
Происшествия

Турецкий офицер погиб на территории Ливии

Турецкий офицер погиб на территории Ливии

Офицер турецких вооруженных сил Биляль Йылмаз погиб на территории Ливии. Информацию об этом подтверждает министерство обороны республики, сообщает Afrigate News.

Накануне стало известно об организации мирными жителями Триполи демонстрации против преступлений сторонников режима Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Несогласные с политикой главы ПНС Файеза Сарраджа колонной движутся по направлению к штабу триполитанского правительства.

Местные СМИ информировали о начале обстрела мирных граждан боевиками ПНС Ливии на площади Мучеников. По данным журналистов, по людям открыли огонь, когда они собрались у ворот Красного дворца.

Также в Сети появилось видео, на котором видно, как раненого мужчину госпитализируют медики кареты скорой помощи. А закадровый голос говорит, что ответственность за пострадавших и убитых в ходе протестов несет Саррадж, передает ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #ливия #пнс #саррадж

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