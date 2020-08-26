Зеленский заявил о намерении "вернуть" Крымский полуостров в состав Украины

Крым является украинской территорией, и она будет возвращена в состав Незалежной. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

Присоединение Крыма к России президент Украины назвал "большой проблемой". По его словам, Киев не должен был допускать такого исхода событий, передает "Взгляд".

"Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. В нем участвовало много людей. Но Крым — наша территория. Мы вернем его обратно", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что собирается предпринять соответствующие действия, какие конкретно, президент не уточнил. Крым снова стал российской территорией в 2014 году в результате референдума.