Президента Чехии готовят к операции после госпитализации в Праге

Пражские врачи Центрального военного госпиталя готовятся провести операцию президенту Чехии Милошу Земану, который получил травму руки, сообщает пресс-секретарь лидера страны Йиржи Овчачек в Twitter.

Он отметил, что жизнь президента находится вне опасности. По его словам, политик продолжает находиться на связи со своими близкими и родственниками, а также коллегами из администрации, передает РИА Новости.

"Господин президент находится в контакте с семьей и сотрудниками администрации", — написал Овчачек.

Пресс-секретарь Земана подчеркнул, что установленный график президента будет приспособлен с учетом оценки врачей состояния главы Чехии. До этого портал Novinky.cz сообщал, что 25 августа политик споткнулся после просмотра новостного выпуска, в результате чего сломал руку.