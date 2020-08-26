Президента Чехии готовят к операции после госпитализации в Праге
Пражские врачи Центрального военного госпиталя готовятся провести операцию президенту Чехии Милошу Земану, который получил травму руки, сообщает пресс-секретарь лидера страны Йиржи Овчачек в Twitter.
Он отметил, что жизнь президента находится вне опасности. По его словам, политик продолжает находиться на связи со своими близкими и родственниками, а также коллегами из администрации, передает РИА Новости.
"Господин президент находится в контакте с семьей и сотрудниками администрации", — написал Овчачек.
Пресс-секретарь Земана подчеркнул, что установленный график президента будет приспособлен с учетом оценки врачей состояния главы Чехии. До этого портал Novinky.cz сообщал, что 25 августа политик споткнулся после просмотра новостного выпуска, в результате чего сломал руку.