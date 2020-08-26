Республиканец усомнился в физической готовности Байдена к президентству

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах. Такое заявление сделал вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию.

Здоровье 77-летнего Байдена может не позволить ему полноценно выполнять свои обязанности, заявил борющийся за пост губернатора штата Форест во время агитационной речи перед избирателями. Он обратил внимание, что место демократа может занять его напарница, кандидат в вице-президенты Камала Харрис, передает ТАСС.

"Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января. Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно", — заявил вице-губернатор.

Форест добавил, что Харрис проявила себя как "самого левацкого кандидата" в истории США. Президентские выборы назначены на 3 ноября. За пост главы государства борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.