Участники митинга против политики Сарраджа идут в сторону штаб-квартиры ПНС

Колонна мирных демонстрантов, которые выступают против режима главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, выдвинулась в сторону штаб-квартиры ПНС в Триполи. Об этом сообщили ливийские СМИ.

Стало известно, что сначала демонстранты собрались у ворот Красного дворца на площади Мучеников в Триполи, передает Федеральное агентство новостей. Силы ПНС Ливии, пытаясь вытеснить митингующих, открыли по ним огонь.

Активисты выступают против политики, которая проводится главой нелегитимного правительства. Также они требуют его отставки. Вооруженные группировки продолжают атаковать демонстрантов, по сообщению издания Sky News Arabia.