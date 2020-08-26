Боевики ПНС силой разгоняют мирные демонстрации в Триполи

Сторонники главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа стреляют по митингующим на площади Мучеников в Триполи. Данную видеозапись опубликовало в Twitter издание Al-Marsad.

Огонь был открыт по демонстрантам, которые находились рядом с воротами Красного дворца (Казба-ас-сарай-аль-Хамра). Акция протеста была проведена, чтобы выразить недовольство политикой, проводимой ПНС Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

По словам журналистов Sky News Arabia, мирные участники демонстраций в Ливии стали жертвами насилия со стороны боевиков нелегитимного правительства. Группировки ПНС Ливии, как отмечают корреспонденты, осуществляли массовые аресты людей, которые были недовольны режимом Сарраджа.