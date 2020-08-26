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1:15   26 Августа 2020
Общество

Клириков и монахов в России будут наказывать за разглашение церковных тайн

Клириков и монахов в России будут наказывать за разглашение церковных тайн

Священники будут наказаны за разглашение церковных тайн. Такое решение принял Синод Русской православной церкви.

Решение Синода касается клириков и монахов. Наказание последует за разглашение конфиденциальных сведений об РПЦ. Информацией об этом поделился Интерфакс, сославшись на журнал синодального заседания от 25 августа.

Монахам за проступок грозит отлучение от причастия на срок до года. Повторный случай будет караться отлучением сроком до трех лет. Синод принял строгие меры после разглашения секретов РПЦ "третьим лицам". Речь идет, в частности, о представителях СМИ.

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Автор: Ирина Большунова
#священники #синод #церковные тайны #разглашение

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